Bomba d’acqua sulla costa di Brindisi: allagamenti e disagi

Brindisi travolta da una bomba d’acqua. La città è in difficoltà a causa del maltempo: allagamenti, strade chiuse e danni ingenti.

BRINDISI – Una violenza bomba d’acqua è abbattuta questa mattina, 14 dicembre 2024, sulla città di Brindisi e su diversi comuni della provincia, causando ingenti danni e notevoli disagi alla popolazione.

Decine le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti, alberi caduti e tetti scoperchiati. In particolare, la zona di via Maestri del Lavoro, nei pressi dello stabilimento Leonardo Elicotteri, è stata tra le più colpite. Qui, i vigili del fuoco hanno dovuto intervenire per soccorrere un automobilista e un conducente di un furgone rimasti bloccati nei loro veicoli sommersi dall’acqua.

Anche l’area di Acque Chiare, sul litorale brindisino, ha subito gravi danni. Il maltempo ha allagato diverse abitazioni e attività commerciali, oltre a causare danni alle infrastrutture elettriche. Alcune cabine Enel sono state completamente sommerse dall’acqua, lasciando diversi quartieri al buio.

Non solo Brindisi, anche i comuni di Ostuni e Francavilla Fontana sono stati colpiti dalla bomba d’acqua, con strade allagate e difficoltà nella circolazione. Le previsioni meteo avevano già annunciato un peggioramento delle condizioni atmosferiche, ma la violenza del temporale ha sorpreso molti. Le autorità locali invitano la popolazione alla massima prudenza e a segnalare eventuali disagi.