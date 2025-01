2 minuti per la lettura

Aggiudicati i lavori per il potenziamento dell’aeroporto di Brindisi. Il valore complessivo del progetto supera i 9 milioni di euro.

BRINDISI – Importante passo avanti per il potenziamento dell’aeroporto di Brindisi: è stata aggiudicata la gara per l’ampliamento dell’aerostazione al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (RTI) composto da Siemens Logistics srl e Co.Ge.Se. Costruzioni srl. Il valore complessivo del progetto supera i 9 milioni di euro. Ad annunciarlo è Aeroporti di Puglia con una nota ufficiale.

L’intervento prevede la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica nella zona sud-ovest dello scalo. Un’opera necessaria per rispondere alla crescente domanda di servizi da parte dei passeggeri e per adeguare i sistemi di sicurezza allo Standard 3, livello più avanzato rispetto agli attuali protocolli.

Aggiudicati i lavori per il potenziamento dell’aeroporto di Brindisi: i dettagli del progetto

L’ampliamento coinvolgerà diverse aree strategiche dell’aeroporto:

piano terra: espansione dell’area check-in e potenziamento del sistema di smistamento bagagli (Baggage Handling System, BHS) in area sterile;

primo piano: nuove aree per gli imbarchi e ampliamento degli spazi dedicati alle attività commerciali.

La competitività dello scalo

«L’ampliamento dell’aeroporto di Brindisi rappresenta una svolta decisiva per il potenziamento della capacità operativa e per il miglioramento dell’esperienza dei passeggeri. Con questo intervento renderemo lo scalo sempre più competitivo», ha dichiarato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia.

Uno degli aspetti più innovativi dell’intervento riguarda il nuovo impianto BHS, progettato per eseguire scansioni tomografiche del bagaglio in conformità con le normative europee. Questo sistema sarà in grado di processare fino a 1.800 bagagli all’ora e di gestire otto voli contemporaneamente.

Il 2025 è l’anno delle infrastrutture in Puglia

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha sottolineato la portata strategica del progetto: «Il 2025 è e sarà ricordato come l’anno delle infrastrutture per la nostra Regione. Con Aeroporti di Puglia abbiamo deciso di imprimere un’accelerazione significativa allo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali, con interventi mirati a garantire una mobilità sempre più efficiente, moderna e sostenibile». Con questi investimenti, l’aeroporto di Brindisi si prepara a un futuro più efficiente, capace di accogliere un numero sempre maggiore di viaggiatori e di migliorare la qualità dei servizi offerti.