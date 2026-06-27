Al Bano, il matrimonio con Loredana Lecciso: «Arriverà, ne sono certo»

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Al Bano a 83 anni si dice certo del proprio futuro e annuncia che il matrimonio con Loredana Lecciso a cui lo lega un rapporto lungo 26 anni e due figli si farà

CELLINO SAN MARCO (BRINDISI) – «Il matrimonio con Loredana? Ora lo so, ne sono certo arriverà». Con queste parole Al Bano, che lo scorso 20 maggio ha festeggiato i suoi 83 anni, legato da tempo a Loredana Lecciso, conferma la volontà di risposarsi dopo il trentennale matrimonio con Romina Power da cui ha avuto 4 figli. Finora solo indiscrezioni, adesso la conferma arriva a Monica Setta a ‘Storie al Bivio di Sera’ nella puntata in onda martedì prossimo, 30 giugno, alle 21.30 su Rai 2.

«E ho capito anche – aggiunge il cantante di Cellino San Marco – perché ‘sì’ al matrimonio, per tutto l’insieme familiare è giusto che ci sia. Abbiamo sorpassato, io e lei, tante problematiche adesso lei è la donna che ho sempre voluto, la madre di due figli meravigliosi che mi sta accanto da 26 anni. Posso dire che sono serenamente felice».

Al Bano ha parlato con Monica Setta anche della sua vita e della carriera. «Nei momenti duri non ho mai perso la testa. Così come nelle gioie non mi sono mai montato la testa – ha detto Albano -. La vita è come una giornata, c’è l’alba, ci sono le luci del mezzogiorno ma poi arrivano anche il tramonto e poi la notte. Ho sempre cantato – ha ricordato ancora -. Mio padre non era d’accordo, mi ha perdonato solo quando sono andato da lui con la prima bottiglia di vino Don Carmelo».

«Ma per la mia passione per la musica ho lasciato Cellino e nemmeno ventenne sono andato a Milano. Di giorno lavoravo, la sera mi esibivo. Non avevo soldi, un giorno al supermercato vidi una scatola di latta, pensai fosse carne, costava poco e ne feci una scorta. Poi a casa la scoperta, era ananas lo mangiai per tutta la settimana, non lo avevo mai visto prima».

E poi l’altra grande notizia data in anteprima a ‘Storie al Bivio di Sera’. «Lo scorso anno ho cantato all’economic Forum di San Pietroburgo, dovevamo essere in 2 milioni poi per ragioni di sicurezza c’erano 400mila persone a sentirmi. Ho capito che c’era voglia di musica, di tranquillità, di pace. E la pace arriverà. Quando ci sarà – e i contatti sono già stati presi – canterò nella piazza Rossa a Mosca. Un grande concerto per la pace nel mondo».