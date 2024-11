2 minuti per la lettura

Coop Alleanza 3.0 lancia un’iniziativa educativa, sostenuta dai principali produttori italiani, per sensibilizzare i consumatori sui vantaggi dell’olio Evo per il fegato e i reni.

Una nuova campagna di sensibilizzazione si sta diffondendo in Italia, promossa da Coop Alleanza 3.0 in collaborazione con alcuni dei più noti produttori di olio extravergine d’oliva: Pietro Coricelli, Costa d’Oro, Monini e Olitalia. L’obiettivo è informare i consumatori sui benefici per la salute di questo prezioso alimento, in particolare per quanto riguarda la funzionalità epatica e renale.

La campagna verrà supportata da un piano di comunicazione diffuso nei territori in cui Coop Alleanza 3.0 è presente, spaziando dal Friuli-Venezia Giulia alla Puglia. La prima iniziativa si è svolta nel Ravennate, presso la cooperativa Terra di Brisighella, storica fornitrice di olio di alta qualità, situata in una delle zone più rinomate per la produzione di olio extravergine in Italia.

OLIO EVO, NUOVA CAMPAGNA SUI BENEFICI PER LA SALUTE

Il progetto non si limita a una semplice campagna informativa; i produttori hanno anche istituito un fondo dedicato, destinando 10.000 euro ciascuno alla Fondazione Italiana Fegato e a Nefros-Ambiente. Questi contributi finanzieranno progetti di ricerca, borse di studio e sovvenzioni, con l’intento di approfondire ulteriormente il ruolo dell’olio Evo nel mantenimento di uno stato di salute ottimale.

Studi recenti hanno già messo in luce le proprietà benefiche dell’olio Evo, evidenziando la sua capacità di prevenire malattie epatiche croniche e tumori legati al metabolismo. Ricerche condotte da Nefros-Ambiente hanno anche suggerito che l’olio Evo può migliorare la funzionalità renale in pazienti affetti da patologie nefrologiche. Tuttavia, i promotori della campagna avvertono che sono necessari ulteriori studi per chiarire appieno questi effetti positivi.

UN APPELLO ALLA SALUTE

Con questa iniziativa, Coop Alleanza 3.0 non solo promuove un prodotto simbolo della dieta mediterranea, ma lancia anche un appello alla salute pubblica, sottolineando l’importanza di una corretta alimentazione. Il messaggio centrale è chiaro: l’olio extravergine d’oliva non è solo un condimento, ma un alleato prezioso per il nostro benessere. Questa campagna rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione di un patrimonio culinario e salutare, invitando i consumatori a riflettere sui benefici dell’olio Evo e a considerarlo parte integrante di uno stile di vita sano.