Puglia, sanità: nel 2025, previste 2.500 assunzioni tra medici, infermieri, operatori socio-sanitari e altre figure.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Piemontese, hanno annunciato un piano straordinario per la sanità pubblica regionale: nel 2025 saranno assunti circa 2.500 nuovi professionisti, un passo decisivo per affrontare le criticità legate alla carenza di personale che da anni affligge il sistema sanitario.

A partire dai primi mesi del 2025, sono previsti 1.000 nuovi ingressi, seguiti da ulteriori 1.500 assunzioni tra medici, infermieri, operatori socio-sanitari e altre figure. Si tratta di un intervento massiccio, che punta a rinforzare le strutture sanitarie pugliesi, rispondendo alle necessità di un settore messo duramente alla prova negli ultimi anni.

«Questa è una risposta concreta e strutturale alla carenza di personale che da tempo limita le capacità del nostro sistema sanitario», ha dichiarato Emiliano. «Lo sblocco delle assunzioni ci permette di affrontare in modo deciso le criticità e rafforzare le nostre strutture, in linea con gli impegni presi per garantire un’assistenza di qualità ai cittadini».

INVESTIMENTO NELLA FORZA LAVORO

La pandemia di Covid-19 ha messo in evidenza l’importanza di una sanità pubblica solida e ben organizzata, in grado di rispondere tempestivamente alle emergenze. Secondo Emiliano, «la salute pubblica è il cuore della nostra comunità», e l’investimento nella forza lavoro è una priorità per garantire servizi sanitari moderni e accessibili a tutti. «Con questo piano, vogliamo costruire una rete sanitaria che non solo risponda ai bisogni di oggi, ma sia anche in grado di anticipare le sfide future».

PIANO ASSUNZIONI

Il piano di assunzioni è il frutto di un’attenta analisi delle necessità del Servizio Sanitario Regionale, portata avanti dal governo regionale negli ultimi mesi. «Non si tratta solo di numeri, ma di persone che ogni giorno saranno al fianco dei cittadini. Medici, infermieri, operatori sociosanitari, tecnici, tutti impegnati nel migliorare l’assistenza e la qualità della vita dei pugliesi», ha sottolineato l’assessore Piemontese.

Le nuove assunzioni sono finalizzate non solo a ridurre le liste di attesa, ma anche a rafforzare i servizi sul territorio, a partire dalle Case di comunità, gli Ospedali di comunità, le Centrali Operative Territoriali (COT) e l’assistenza domiciliare. «Stiamo chiedendo al nostro sistema sanitario di impegnarsi ancora di più per rispondere alle esigenze dei cittadini e migliorare l’efficienza dei servizi», ha concluso Piemontese.

Con questa iniziativa, la Regione Puglia si prepara ad affrontare con determinazione il futuro della sua sanità, mettendo al centro delle proprie politiche la qualità e l’accessibilità dei servizi per tutti i cittadini. Un passo importante verso una sanità più forte, più moderna e, soprattutto, più vicina ai bisogni di ciascuno.