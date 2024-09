Cerignola, sgominata la banda dei portavalori: 7 arresti nel foggiano

1 minuto per la lettura

Smantellata banda specializzata in assalti a portavalori, il commando era composto prevalentemente da residenti di Cerignola, nel foggiano.

FOGGIA – Era un’organizzazione criminale specializzata in assalti ai portavalori: sette persone, questa mattina 4 settembre 2024, sono state arrestate. L’accusa a vario titolo, per i sette, è di rapina aggravata, sequestro di persona, ricettazione e detenzione di armi. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, ha ricostruito una serie di colpi messi a segno tra il 2021 e il 2022.

Il commando era composto prevalentemente da residenti di Cerignola. Agivano con estrema violenza, utilizzando armi da fuoco e veicoli pesanti per bloccare le strade e seminare il panico. Le indagini hanno permesso di ricostruire nel dettaglio le dinamiche di almeno due assalti a portavalori, avvenuto il 3 dicembre 2021 sulla Statale 655 nei pressi di Ascoli Satriano, e di altre tre rapine o tentate rapine ai danni di autotrasportatori.

In particolare, sembra che il comando utilizzava veicoli di grossa cilindrata per speronare i portavalori e bloccare la fuga. Mentre, per le rapine agli autotrasportatori costringevano gli autisti a fermarsi con minacce e violenza, per poi derubarli dei mezzi.

In particolare per a quattro indagati è contestato che – con il concorso di complici non identificati -, avrebbero fermato lungo la strada gli autisti degli autoarticolati, costringendoli a consegnare loro il mezzo e abbandonandoli in un luogo isolato.

L’operazione dei Carabinieri che ha portato all’arresto della banda dai “portavalori” cui componenti erano per lo più residenti di Cerignola, è stata possibile grazie a un’intensa attività investigativa che ha coinvolto intercettazioni telefoniche, pedinamenti e analisi di immagini di videosorveglianza.