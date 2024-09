Maltempo nel Foggiano: trovato il corpo del pompiere Antonio Ciccorelli

2 minuti per la lettura

Il pompiere Antonio Ciccorelli, caporeparto dei Vigili del Fuoco, è deceduto durante un intervento di soccorso a seguito del maltempo nel foggiano.

FOGGIA – È stato ritrovato senza vita il corpo di Antonio Ciccorelli, il caporeparto dei vigili del fuoco disperso ieri sera, 17 settembre 2024, durante un intervento di soccorso a seguito del violento maltempo che ha colpito il Foggiano. Il corpo del pompiere 59enne che lavorava a Foggia è stato rinvenuto all’interno del fuoristrada di servizio. Era finito in un canale adiacente alla statale 89, tra San Severo e Apricena.

Il mezzo è stato travolto dalla furia delle acque mentre i vigili del fuoco stavano prestando soccorso agli automobilisti rimasti bloccati a causa dell’alluvione.Stimato da tutti Antonio Ciccorelli stava per andare in pensione. La sua vita si è spezzata mentre svolgeva il suo dovere. La notizia della scomparsa di Ciccorelli ha gettato nello sconforto l’intero Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia del pompiere, strappato alla vita in circostanze così tragiche. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto. Nel frattempo, la comunità si stringe attorno alla famiglia di Antonio Ciccorelli, in questo momento di profondo dolore.

LA VICINANZA DELLA PREMIER MELONI E DEL MINISTRO PIANTEDOSI ALLA FAMIGLIA DEL POMPIERE ANTONIO CICCORELLI MORTO DURANTE IL MALTEMPO NEL FOGGIANO

«Antonio Ciccorelli, vigile del fuoco, ha sacrificato la sua vita per salvare degli automobilisti intrappolati nell’acqua. Stava per andare in pensione, ma – ha scritto la premier Giorgia Meloni suoi suoi social- ancora una volta ha scelto di mettere il dovere e la sicurezza degli altri prima della propria vita. Il suo sacrificio e il suo coraggio ci ricordano quanto sia fondamentale il lavoro di chi ogni giorno mette a repentaglio la propria vita per salvare quella altrui. Un pensiero commosso va alla sua famiglia e a tutto il Corpo dei Vigili del Fuoco. L’Italia intera ti è grata, Antonio».

«Sono profondamente addolorato per la tragica scomparsa del caporeparto dei Vigili del fuoco la cui auto è stata travolta dalla piena di un torrente». Ha dichiarato il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi. «Ai suoi familiari e a tutto il Corpo – ha aggiunto – esprimo la mia vicinanza e le mie più sentite condoglianze. Al collega che era nell’autovettura, rimasto ferito e ricoverato in ospedale, gli auguri di una pronta guarigione».