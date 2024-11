2 minuti per la lettura

Vieste, traffico di droga: arrestate sette persone in flagranza di reato e denunciata un’altra per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

VIESTE (FOGGIA) – I Carabinieri di Vieste, nell’ambito di una serie di operazioni di controllo, hanno arrestato sette persone in flagranza di reato e denunciato un’altra per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le operazioni si sono svolte tra il centro storico della cittadina di Vieste (in provincia di Foggia) e le principali vie di accesso. I militari hanno sequestrato ingenti quantità di droga, armi e denaro contante.

VIESTE, TRAFFICO DI DROGA: CONTROLLI E ARRESTI

In un’abitazione nel cuore del centro storico di Vieste, i militari hanno arrestato un 26enne. Trovato in possesso di 45 grammi di hashish e circa 4.000 euro in contante, il giovane non ha saputo giustificare la provenienza del denaro.

Proseguendo l’attività di contrasto al traffico di droga lungo le principali arterie di accesso alla città, i carabinieri hanno arrestato due uomini. Il primo, un 40enne disoccupato, è stato fermato mentre viaggiava a bordo di un veicolo, con circa 2.000 euro in tasca, somma che non è riuscito a giustificare. Successivamente, nella sua abitazione sono stati trovati circa 600 grammi di sostanze stupefacenti, tra hashish e cocaina, pronti per lo spaccio. L’altro arrestato, un 30enne foggiano, viaggiava come passeggero di un’auto fermata dai carabinieri. L’uomo è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di hashish, oltre a una pistola con matricola abrasa e relativo munizionamento, armi illegalmente detenute.

I militari hanno arrestato un altro 30enne viestano trovato in possesso di circa 40 grammi di cocaina e di un fucile da caccia semiautomatico, anch’esso con matricola abrasa. Il fucile era stato utilizzato dal giovane per minacciare un vicino di casa nel corso di una discussione. L’uomo è stato denunciato anche per ricettazione, poiché durante la perquisizione domiciliare i carabinieri hanno rinvenuto monili in oro rubati la scorsa estate.