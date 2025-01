Vandalismo a Orsara: un paese sotto attacco, il sindaco denuncia

2 minuti per la lettura

Vandalismo a Orsara di Puglia: un paese sotto attacco. Recinzioni distrutte, specchi stradali infranti e giochi del parco San Mauro danneggiati: questo il triste bilancio di una scia di distruzioni che sembra non arrestarsi. Il sindaco denuncia.

ORSARA (FOGGIA) – Orsara di Puglia, piccolo comune nel cuore della provincia di Foggia, sta vivendo giorni di tensione. Una serie di atti di vandalismo ha colpito la comunità, mettendo a rischio la sicurezza e il patrimonio pubblico. Recinzioni distrutte, specchi stradali infranti e giochi del parco San Mauro danneggiati: questo il triste bilancio di una scia di distruzioni che sembra non arrestarsi.

Il sindaco Mario Simonelli, visibilmente indignato, ha deciso di passare all’azione: «Oggi mi recherò dai carabinieri per sporgere denuncia contro ignoti. Questi atti non sono semplici bravate, ma gesti gravi che minano il senso civico e comportano danni economici per tutta la comunità». La sua voce tradisce una profonda preoccupazione, ma anche la determinazione a non lasciare che simili episodi restino impuniti.

VANDALISMO A ORSARA: UN DANNO ECONOMICO E SOCIALE

Questi atti non sono solo una ferita visibile al paesaggio urbano, ma rappresentano anche un costo che grava sull’intera cittadinanza. Riparare i danni significa distogliere risorse da altre priorità comunali, penalizzando tutti i residenti. Inoltre, il sindaco sottolinea il rischio per l’incolumità pubblica: «Chi compie questi gesti mette in pericolo se stesso e gli altri. Non possiamo sottovalutare l’impatto che queste azioni hanno sul senso di sicurezza collettiva».

L’APPELLO ALLA COMUNITÀ

Di fronte a questa emergenza, il primo cittadino lancia un appello alla popolazione: «Chiedo a tutti i cittadini di collaborare con le forze dell’ordine. Solo con il supporto e la vigilanza della comunità possiamo prevenire e contrastare questi episodi di inciviltà». L’obiettivo non è solo individuare i responsabili, ma anche sensibilizzare sull’importanza del rispetto per il bene pubblico, un valore che sembra essersi smarrito.