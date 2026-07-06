Blitz dei Ros a Foggia: 9 arresti per gli omicidi nella faida del Gargano

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Nove arresti a Foggia dove i carabinieri del Ros di Foggia hanno fatto luce su tre omicidi legati alla faida mafiosa del Gargano.

FOGGIA — Una massiccia operazione antimafia ha scosso all’alba di questa mattina, 6 luglio 2026, la provincia di Foggia e diverse altre località del territorio nazionale. I Carabinieri del Ros, supportati dai militari del Comando provinciale di Foggia, dagli specialisti dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Puglia” e dal Servizio Centrale di Protezione, hanno eseguito nove misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Bari. Le indagini sono state coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo pugliese. Le risultanze investigative hanno fatto luce su tre omicidi consumati tra il 2011 e il 2016 nei comuni di Manfredonia e Mattinata. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di omicidio aggravato dalle modalità mafiose, detenzione e porto illegale di armi e altri reati connessi.

LA STORICA SANGUINOSA FAIDA DEL GARGANO

I fatti di sangue ricostruiti dagli inquirenti si inquadrano nel contesto della “faida del Gargano”. La guerra di mafia che da anni vede contrapposte due organizzazioni criminali dell’area della Capitanata. Si tratta del clan “Romito-Lombardi-Ricucci” e l’opposta fazione dei “Li Bergolis”. Questo scontro egemonico è stato contrassegnato nel tempo da una lunga scia di sangue, con numerosi omicidi e tentati omicidi finalizzati al controllo del territorio e delle attività illecite. I nove destinatari dei provvedimenti cautelari odierni avrebbero partecipato alla pianificazione ed esecuzione dei delitti con ruoli e compiti ben differenziati.

DOPO GLI ARRESTI A FOGGIA PER GLI OMICIDI NELLA FAIDA DEL GARGANO: LA CONFERENZA STAMPA E IL PLAUSO DELLE ISTITUZIONI

I dettagli dell’operazione saranno illustrati nella mattinata odierna, alle ore 10:30, nel corso di una conferenza stampa a cui prenderanno parte il Procuratore Distrettuale Antimafia di Bari e il Procuratore della Repubblica di Foggia. Sull’importante operazione è intervenuto anche il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra, componente della Commissione parlamentare Antimafia: «Esprimo il più sincero ringraziamento ai Carabinieri del Ros, alla Dda di Bari e a tutte le Forze dell’ordine per questa brillante operazione sul Gargano. Ogni arresto conferma la determinazione dello Stato nel contrastare le organizzazioni mafiose che per troppo tempo hanno tentato di soffocare la Capitanata. La risposta dello Stato deve essere sempre ferma per restituire legalità e fiducia ai cittadini».