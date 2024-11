Trovati centomila euro e 14 kg di eroina, due arresti nel Foggiano

1 minuto per la lettura

Trovati 14 kg di eroina a Ordona, nel Foggiano, sono due gli arresti. I militari della Guardia di Finanza hanno scoperto un laboratorio di produzione della droga

Sequestrati 14 chilogrammi di eroina in un laboratorio per la produzione di droga scoperto nei giorni scorsi nelle campagne di Ordona, in provincia di Foggia. I militari della Guardia di Finanza, al termine di diversi controlli, insospettiti da movimenti strani, sono riusciti a individuare una casa attrezzata con la strumentazione per tagliare, cuocere e confezionare la sostanza stupefacente. In particolare, i due presunti responsabili, arrestati e portati nel carcere di Foggia, si erano dotati di un miscelatore e di altri attrezzi per tagliare la sostanza, un fornetto per cuocerla e una pressa per confezionarla in panetti. Oltre alla droga, gli uomini delle Fiamme Gialle hanno trovato circa 100.000 euro in contanti imbustati e messi sottovuoto per essere meglio nascosti all’interno di contenitori.