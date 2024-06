Aggressione omofoba a Foggia: 40enne picchiato da un gruppo di giovani

1 minuto per la lettura

L’aggressione omofoba è avvenuta nel centro di Foggia, l’uomo picchiato è finito in ospedale. La Polizia è a lavoro per identificare gli aggressori.

FOGGIA- Un uomo di circa 40 anni è stato vittima di un’aggressione omofoba a Foggia nella notte tra sabato 15 e domenica 16 giugno 2024. L’uomo, che si trovava in compagnia di un amico e di una ragazza straniera, è stato insultato e picchiato da un gruppo di giovani, alcuni dei quali minorenni, solo perché omosessuale.

L’episodio è avvenuto di sera in pieno centro città, secondo le prime ricostruzioni, l’uomo e i suoi amici stavano tornando a casa quando sono stati avvicinati dal gruppo di giovani che li ha insultati con offese omofobe. L’uomo ha cercato di calmare la situazione, ma il gruppo ha iniziato a picchiarlo brutalmente. L’amico che era intervenuto in sua difesa è stato aggredito, con un pugno alla gola. Per lui è stato necessario il trasporto in ospedale. Mentre una ragazza straniera che era con loro è stata insultata con offese razziali. Le vittime dell’aggressione sono poi riuscite a scappare e a chiamare la polizia. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia di Stato e dei Carabinieri che hanno avviato le indagini per identificare e denunciare i responsabili dell’aggressione. Le forze dell’ordine stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.