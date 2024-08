Vieste, dodicenne vittima di bullismo: umiliato e filmato

1 minuto per la lettura

A Vieste un gruppo di oltre dieci ragazzi ha aggredito e umiliato un dodicenne, riprendendo tutto con i cellulari: il video con gli atti di bullismo è stato postato sui social.

VIESTE (FOGGIA)- Un episodio di bullismo ha sconvolto la comunità di Vieste. Un ragazzino di 12 anni è stato vittima di un’aggressione da parte di un gruppo di coetanei, costretto ad inginocchiarsi, schiaffeggiato e deriso. L’intera scena è stata ripresa con gli smartphone dai bulli stessi e diffusa sui social network, diventando virale in poche ore.

Il branco, composto da oltre dieci ragazzi, ha accerchiato il dodicenne, sottoponendolo a un’umiliazione durata circa un minuto e venti secondi. Mentre alcuni lo picchiavano e lo costringevano ad assumere posizioni umilianti, altri filmavano l’intera scena con i cellulari.

La diffusione del video sui social network ha scatenato una valanga di indignazione.

Sul caso sono state avviate le indagini e le forze dell’ordine sono al lavoro per identificare i responsabili. Le indagini si concentreranno sui contenuti del video, che potrebbero fornire elementi utili per risalire all’identità dei bulli.