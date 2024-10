Bacoli, bomba al finanziere: arrestato Caliendo, marito di Lucia Salcone

1 minuto per la lettura

Bomba al finanziere a Bacoli e incidente stradale a Foggia: Caliendo, il marito di Lucia Salcone morta a San Severo, è indagato per entrambi i fatti.

BACOLI (NAPOLI)- Un nuovo tassello si aggiunge al complesso caso dell’attentato ai danni di un ufficiale della Guardia di Finanza avvenuto a Bacoli lo scorso marzo. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno eseguito un nuovo arresto, identificando in Ciro Caliendo, un imprenditore vitivinicolo, uno dei presunti complici.

Caliendo, oltre ad essere coinvolto nell’attentato dinamitardo, è anche indagato per l’omicidio volontario della moglie, Lucia Salcone. La donna deceduta in un incidente stradale a San Severo, in provincia di Foggia, lo scorso settembre. Le indagini, coordinate dalla Procura di Foggia, sospettano che l’incidente possa non essere stato del tutto casuale e per questo Caliendo risulta indagato.

CALIENDO, MARITO DI LUCIA SALCONE, ARRESTATO PER LA BOMBA AL FINANZIERE

Intanto a Napoli alle indagini per la bomba al finanzieri sono giunte a un nuovo tassello.

L’attentato ai danni del finanziere è avvenuto in provincia di Napoli, in località Bellavista di Bacoli il 21 marzo 2023. A commissionarlo sarebbe stata, secondo la procura di Procura di Napoli (pm Maurizio De Marco), l’ex compagna dell’ufficiale della Guardia di Finanza. Una controversia sorta nell’ambito dell’affidamento del figlio della coppia sarebbe il movente.

Per quanto riguarda la posizione di Caliendo. L’uomo viene ritenuto dalla procura napoletana colui che ha realizzato l’ordigno. Avrebbe inoltre fornito il telecomando utilizzato da uno dei restanti indagati per far esplodere la bomba artigianale.

Ieri, mercoledì 16 ottobre 2024, nel Tribunale di Napoli, si è tenuta l’udienza che vede imputato l’esecutore materiale del tentato omicidio. La notizia dell’arresto, tra gli altri, della mandante è giunta in aula mentre era il processo era in corso.