Gioia del Colle, 39enne ucciso a colpi di pistola

1 minuto per la lettura

Il corpo dell’uomo, con piccoli precedenti penali, ucciso a colpi di pistola a Gioia del Colle, è stato trovato in un capannone

Trovato in un capannone di Gioia del Colle, in provincia di Bari, il cadavere di un 39enne. I carabinieri hanno trovato il corpo senza vita della vittima all’interno dello stabile in via Anna Magnani. Il 39enne – da quanto si apprende – aveva dei precedenti penali. Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola. Presentava sul corpo ferite di arma da fuoco alla testa e al torace. Il personale sanitario giunto sul posto ha potuto solo constatare l’avvenuto decesso.

I precedenti penali della vittima hanno a che fare con lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, che lavorava nel trasporto di prodotti caseari, era sul punto di iniziare il suo turno di lavoro. Due persone con il volto coperto gli avrebbero teso un agguato. Il padre della vittima ha lanciato l’allarme. Testimoni avrebbero riferito di aver ascoltato colpi di arma da fuoco.