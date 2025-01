Scontro frontale tra camion e auto sul Gargano: un morto e un ferito

1 minuto per la lettura

Tragico scontro frontale tra camion e auto sul Gargano: giovane di 23 anni perde la vita, un ferito grave.

SAN NICANDRO GARGANICO (FOGGIA) – Un drammatico incidente stradale si è verificato questa mattina (11 gennaio 2025), poco dopo le 9.30, lungo la statale 693, nota strada a scorrimento veloce del Gargano. Un camion e una Fiat Panda si sono scontrati frontalmente in un tratto della strada all’altezza di San Nicandro Garganico (Foggia), causando la morte di un giovane di 23 anni e il ferimento grave di un’altra persona.

La vittima, un ragazzo originario del napoletano, si trovava al volante della Fiat Panda e non ha avuto scampo nell’impatto. L’autista del camion, invece, è rimasto ferito ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo. Le sue condizioni sono attualmente al vaglio dei medici.

A seguito dell’incidente, la statale 693 è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118, le forze dell’ordine e i tecnici dell’Anas, che stanno lavorando per ripristinare la viabilità in sicurezza. Al momento, il traffico viene deviato su strade locali.

L’incidente di questa mattina lascia dietro di sé dolore e interrogativi, mentre le autorità continuano a lavorare per riportare la normalità sulla statale. Restano ancora da chiarire le cause che hanno portato al tragico scontro. Gli inquirenti stanno effettuando i rilievi per accertare eventuali responsabilità o fattori che possano aver contribuito al violento impatto. Le condizioni del tratto stradale e le dinamiche precise dell’incidente sono al centro dell’indagine.