Incidente stradale a Foggia: 21enne muore sul colpo, tre feriti

1 minuto per la lettura

Un tragico incidente stradale ha sconvolto il centro cittadino di Foggia nella tarda serata di ieri (22 gennaio). Un giovane di 21 anni muore sul colpo, tre feriti.

FOGGIA – Un tragico incidente stradale ha sconvolto il centro cittadino di Foggia nella tarda serata di ieri (22 gennaio). Un giovane di 21 anni ha perso la vita, mentre altre tre persone sono rimaste ferite in un violento scontro tra due automobili. L’incidente ha coinvolto una Bmw e una Fiat Panda.

INCIDENTE STRADALE A FOGGIA IN TARDA SERATA

Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, la vittima si trovava a bordo della Fiat Panda, che, a seguito di un impatto violentissimo, ha terminato la sua corsa contro un cartellone pubblicitario, abbattendolo. Per il giovane non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo.

Sul luogo sono intervenuti prontamente polizia, vigili del fuoco e operatori sanitari del 118, che hanno trasportato i feriti negli ospedali della zona. Le condizioni degli altri coinvolti restano al momento riservate.

UN SECONDO INCIDENTE MORTALE IN MATTINATA

La giornata di ieri si è rivelata particolarmente drammatica per la città di Foggia. Solo poche ore prima, in mattinata, in un altro incidente stradale avvenuto nella periferia della città, hanno perso la vita due persone: una donna di 35 anni e un uomo di 53 anni. Le autorità locali stanno indagando per chiarire la dinamica degli incidenti e individuare eventuali responsabilità.