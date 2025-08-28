Incidente a Cerignola: agricoltore morto schiacciato dal suo trattore

1 minuto per la lettura

Un agricoltore è morto a Cerignola, schiacciato dal suo trattore che si è ribaltato in un tragico incidente.

CERIGNOLA (FOGGIA) – Un agricoltore è morto oggi, 28 agosto 2025, in un tragico incidente nelle campagne di Cerignola, lungo la strada provinciale 91. L’uomo è stato schiacciato dal suo trattore, che si è ribaltato durante una manovra. L’incidente è avvenuto in una zona rurale vicino al fiume Ofanto. Per cause ancora da accertare, il mezzo agricolo si è capovolto, intrappolando e uccidendo il conducente. L’allarme è stato lanciato da altri agricoltori della zona. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale di Cerignola e il personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente in cui l’uomo è morto schiacciato dal trattore.