Morta in un incidente stradale nel Foggiano, marito arrestato per omicidio premeditato

Arrestato Ciro Caliendo: L’incidente nel Foggiano in cui era morta la moglie Lucia Salcone era una messa in scena per nascondere l’omicidio premeditato.

FOGGIA – Non fu una tragica fatalità, ma un piano orchestrato per uccidere. A quasi cinque mesi dal terribile rogo sulla provinciale 13, la Polizia Stradale di San Severo e la Squadra Mobile di Foggia hanno arrestato Ciro Caliendo, 48 anni, con la gravissima accusa di omicidio volontario premeditato. Secondo gli inquirenti, l’uomo avrebbe simulato un incidente stradale per coprire l’assassinio della moglie, la 47enne Lucia Salcone.

IL GIALLO DELLA PROVINCIALE 13

La vicenda risale alla notte del 27 settembre 2024. L’auto a bordo della quale viaggiava la coppia, nelle campagne di San Severo, era finita fuori strada per poi prendere fuoco. Mentre Caliendo era riuscito a mettersi in salvo riportando solo lievi ferite, per Lucia non ci fu scampo: il suo corpo venne ritrovato carbonizzato all’interno dell’abitacolo. Sin dai primi rilievi, però, qualcosa non aveva convinto gli investigatori. I segni sulla carreggiata e l’impatto non sembravano giustificare un incendio di tali proporzioni. La versione fornita dal 48enne sul tentativo di salvare la moglie era apparsa lacunosa e non coerente con le prove fisiche raccolte.

DOPO LE INDAGINI SULL’INCIDENTE IN CUI è MORTA LUCIA SALCONE: ARRESTATO IL MARITO

Ciro Caliendo era già stato iscritto nel registro degli indagati poche settimane dopo il fatto, ma la svolta decisiva è arrivata grazie agli accertamenti tecnici e ai risultati dell’autopsia. La Procura è convinta che il sinistro sia stato una messa in scena per nascondere il delitto. Da questa mattina, 23 febbraio 2026, l’uomo è stato trasferito in carcere in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. Le autorità continuano a lavorare per chiarire il movente che avrebbe spinto l’imprenditore agricolo a sbarazzarsi della compagna di una vita in modo così atroce.