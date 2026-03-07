Foggia, ancora nessuna traccia di Elena, la ragazza 21enne scomparsa da giorni

2 minuti per la lettura

Sono trascorsi cinque giorni dalla scomparsa di Elena Rebeca Burcioiu a Foggia: imponente le ricerche per ritrovare la ragazza.

FOGGIA – Cresce l’angoscia per le sorti di Elena Rebeca Burcioiu, la ragazza rumena di 21 anni svanita nel nulla dal pomeriggio di lunedì 2 marzo. Le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Foggia nell’ambito del piano per le persone scomparse, si stanno concentrando nelle campagne che costeggiano la Statale 16, in direzione San Severo, luogo dove la giovane è stata vista per l’ultima volta. Elena, orfana e senza familiari stretti, era arrivata in Italia solo tre mesi fa insieme a una connazionale con cui condivideva l’abitazione. Proprio l’amica ha lanciato l’allarme in Questura dopo che Elena non si è presentata all’appuntamento fissato per il rientro a casa al termine della mattinata. Un dettaglio inquietante ha subito accelerato le indagini: già nella serata di lunedì, le forze dell’ordine hanno rinvenuto il telefono cellulare della ragazza abbandonato lungo il ciglio della strada. Da quel momento, il silenzio è stato totale.

RICERCHE A TUTTO CAMPO A FOGGIA PER RITROVARE ELENA, LA RAGAZZA SCOMPARSA: SCANDAGLIATI POZZI E VASCONI

Il dispositivo di soccorso è imponente. Oltre agli agenti della Squadra Mobile, sono intervenuti i sommozzatori dei Vigili del Fuoco provenienti da Bari e Taranto. Tra la notte di giovedì e venerdì, i subacquei hanno ispezionato un profondo vascone irriguo della zona, purtroppo con esito negativo. Le perlustrazioni proseguono ora nei pozzi artesiani e nei casolari abbandonati che costellano il Tavoliere, palmo a palmo. Le indagini, affidate alla Squadra Mobile, non escludono alcuna pista.

Un elemento centrale al vaglio degli inquirenti riguarda la testimonianza dell’amica: nella denuncia di scomparsa, la donna avrebbe riferito di alcuni uomini che, nelle settimane precedenti, avrebbero importunato con insistenza le due connazionali. Si scava dunque nel passato recente della giovane per capire se dietro la sparizione possa celarsi un atto di violenza o un sequestro. La Prefettura ha diffuso la foto di Elena Rebeca Burcioiu e ha lanciato un appello accorato: chiunque l’abbia vista o abbia informazioni utili è pregato di contattare immediatamente il 112.