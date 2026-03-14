Foggia, ragazza scomparsa ritrovata a Firenze

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Si parla di allontanamento volontario: la ragazza 20enne Elena Rebeca Burcioiu, scomparta da Foggia, è stata ritrovata a Firenze

FOGGIA – Elena Rebeca Burcioiu, 20 anni, rumena, scomparsa dal 2 marzo e ritrovata ieri sera a Firenze, si è allontanata volontariamente da Foggia. E’ quanto accertato dalle indagini della Squadra Mobile della Questura del capoluogo dauno. La giovane è stata rintracciata da una pattuglia della Polizia di Stato del capoluogo toscano. La giovane era insieme a un connazionale rumeno sulla cui auto era salita il giorno della scomparsa, secondo quanto accertato, in modo libero e volontario. Le è stato chiesto se avesse bisogno di protezione ma lei ha riferito che voleva restare con lui.

Le verifiche continuano ma il quadro sembra delineato. La giovane, dopo essere giunta in Italia per lavorare come bracciante agricola, da pochi giorni aveva cominciato a prostituirsi nei pressi della statale 16 tra Foggia e San Severo, insieme a una connazionale di 38 anni con la quale soggiornava a Canosa di Puglia (provincia Bat), la stessa che la sera della scomparsa ha presentato la denuncia alla Polizia di Stato. Quasi subito è stato trovato il suo cellulare abbandonato per strada che risultava ‘muto’. Erano seguiti dodici giorni intensi di ricerche e l’attivazione del piano per la ricerca di persone scomparse attivato dalla Prefettura di Foggia.