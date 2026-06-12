Foggiano, 17enne investito e ucciso in strada dopo una festa

1 minuto per la lettura

Un 17enne è morto dopo essere stato investito da un’auto. Tragedia nella notte sulla provinciale per Torre Mileto, nel Foggiano

SAN NICANDRO GARGANICO – Tragedia nella notte, tra giovedì 11 e venerdì 12 giugno 2026, sulla strada provinciale per Torre Mileto, nel Foggiano, dove un ragazzo di 17 anni di Sannicandro Garganico ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre camminava a piedi ai margini della carreggiata.

17ENNE INVESTITO DA AUTO PERDE LA VITA NEL FOGGIANO

Secondo le prime ricostruzioni riportate dalle fonti locali e nazionali, il giovane stava rientrando dopo aver partecipato a una festa in una sala ricevimenti della zona. Alla guida della vettura ci sarebbe stato un altro ragazzo che, stando alle stesse prime informazioni, aveva preso parte allo stesso evento.

L’impatto è avvenuto in piena notte, lungo un tratto di strada già noto per essere particolarmente trafficato nelle ore serali e notturne. Per il 17enne, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.