Incidente a Foggia, auto si schianta su un palazzo e prende fuoco: 4 feriti

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A Foggia, quattro ventenni sono rimasti feriti dopo che la loro auto si è schiantata contro un palazzo, prendendo fuoco.

FOGGIA – Un grave incidente stradale si è verificato alle prime luci dell’alba di questa mattina, 2 giugno 2026, in viale Fortore, a Foggia. Quattro giovani, tutti di circa vent’anni, sono rimasti feriti dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo, una Mazda 3, andando a impattare violentemente contro uno stabile della zona. L’impatto è stato devastante: subito dopo lo schianto contro il palazzo, la vettura ha preso fuoco. Nonostante la drammaticità del momento e le fiamme che avvolgevano l’abitacolo, i quattro occupanti sono miracolosamente riusciti a scendere dall’auto prima che fosse troppo tardi.

IL RICOVERO IN POLICLINICO E GLI ESAMI CLINICI

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi ai ragazzi e ne hanno disposto il trasporto d’urgenza al Policlinico Riuniti di Foggia. I giovani si trovano tuttora ricoverati nei reparti di ortopedia e neurochirurgia della struttura ospedaliera. Il bilancio dei traumi riportati è serio ma, fortunatamente, nessuno dei coinvolti è in pericolo di vita. I medici hanno riscontrato fratture costali multiple e sono state evidenziate anche diverse fratture vertebrali. I primi e fondamentali accertamenti clinici eseguiti in ospedale hanno dato esito negativo, escludendo categoricamente che il conducente o i passeggeri avessero assunto alcol o sostanze stupefacenti prima di mettersi alla guida.

INDAGINI IN CORSO A FOGGIA SULLA DINAMICA DELL’ AUTO CONTRO IL PALAZZO

Resta ancora da chiarire l’esatta dinamica che ha portato la Mazda 3 fuori strada in un orario così critico. Sul luogo del sinistro sono giunti gli agenti della polizia locale di Foggia, i quali hanno effettuato i rilievi tecnici del caso e hanno avviato le verifiche necessarie per ricostruire le cause della perdita di controllo del veicolo.