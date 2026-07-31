Incidente stradale a Foggia: Scontro tra auto e moto, morto un 20enne

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Scontro mortale tra auto e moto a Foggia: Nel tragico incidente stradale in via Einaudi, è morto il 29enne Giacomo Paolucci nonostante indossasse il casco.

FOGGIA — Una terribile tragedia ha sconvolto la periferia di Foggia nella tarda serata di ieri. Giacomo Paolucci, un ragazzo che avrebbe compiuto ventun anni il prossimo dicembre, ha perso la vita a seguito di un violento impatto tra la sua motocicletta e un SUV Volvo lungo via Einaudi. Stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto, lo scontro tra i due veicoli è stato estremamente violento. A causa dell’impatto, il giovane motociclista che indossava regolarmente il casco è stato sbalzato dalla sella per diversi metri.

I soccorsi sono scattati immediatamente, ma per il ventunenne non c’è stato nulla da fare: la gravità delle lesioni riportate nello schianto con l’asfalto si è rivelata fatale ed è deceduto durante la corsa disperata in ospedale a bordo dell’ambulanza. L’uomo alla guida del SUV è stato anch’egli trasportato in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

LE INDAGINI DELLA POLIZIA LOCALE DI FOGGIA SULL’INCIDENTE DOVE È MORTO PAOLUCCI IN SELLA ALLA SUA MOTO

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per eseguire i rilievi del caso e gestire la viabilità. Scena toccante per i primi soccorritori, che tra i rottami del mezzo a due ruote hanno ritrovato anche le scarpe della giovane vittima. Per chiarire la dinamica precisa del sinistro e accertare eventuali responsabilità, gli inquirenti stanno analizzando le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona.