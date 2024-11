Incidente mortale a Cerignola: 34enne perde la vita sulla SP 77

1 minuto per la lettura

Incidente mortale all’alba nel comune di Cerignola. Perde la vita un 34enne nello scontro tra la sua auto e un camion

Incidente mortale all’alba di oggi, sabato 2 novembre 2024, sulla strada provinciale 77 nel comune di Cerignola, in provincia di Foggia. A perdere la vita è stato un uomo di 34 anni. L’auto che stava guidando, una Bmw 216, per cause ancora da accertare, si è scontrata contro un camion. L’automobile viaggiava in direzione di Manfredonia. Il conducente del camion è stato trasferito subito in ospedale. Sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco che i carabinieri.