Celle di San Vito: il comune più piccolo della Puglia resta senza medico di base

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La sindaca di Celle di San Vito denuncia l’assenza del medico di base: 144 residenti, soprattutto anziani, sono senza assistenza sanitaria.

CELLE DI SAN VITO (FOGGIA) – Il borgo meno popolato della Puglia è diventato il simbolo di una crisi sanitaria che colpisce le aree interne. A Celle di San Vito, i 144 residenti si ritrovano oggi, 16 marzo 2026, senza un medico di base. La denuncia arriva direttamente dalla sindaca, Palma Maria Giannini, che punta il dito contro l’Asl di Foggia per quella che definisce una “totale indifferenza”. La problematica è esplosa lo scorso ottobre, quando lo storico medico di base è andato in pensione. Da quel momento, i pazienti sono stati assegnati, in deroga, alla dottoressa in servizio a Castelluccio Valmaggiore. Tuttavia, l’assistenza non viene garantita in loco: i cittadini devono percorrere circa sette chilometri per raggiungere lo studio medico vicino.

Una distanza che sembra breve ma che diventa insormontabile per una popolazione composta in gran parte da anziani sprovvisti di mezzi di trasporto. «La dottoressa non garantisce mai la sua presenza in paese, se non per emergenze estreme», spiega la sindaca Palma Maria Giannini, evidenziando come il Comune abbia offerto gratuitamente una struttura comunale e il pagamento delle utenze pur di mantenere il servizio. «L’Asl è gravemente inadempiente», tuona Giannini. «Il diritto alla salute dei miei cittadini è calpestato».

SERVE UN MEDICO, LA STRUTTURA È OFFERTA GRATUITAMENTE DAL COMUNE DI CELLE DI SAN VITO

«Il comune da molto tempo ha messo – spiega la sindaca- a disposizione del medico di base una struttura all’interno del municipio, a titolo completamente gratuito, accollandosi anche le spese per le utenze». Dopo aver denunciato, a novembre scorso, la situazione in una missiva inviata all’assessorato regionale alla salute, quest’ultimo, stando a quanto ricostruito dalla sindaca, ha intimato alla direzione generale dell’Asl di Foggia di provvedere entro e non oltre il 9 gennaio 2026 a garantire l’assistenza primaria nel comune. Ma al momento, dice la sindaca, «non abbiamo ricevuto alcun riscontro da parte della direzione generale dell’Asl di Foggia. Stiamo vivendo una situazione di gravissimo disagio».