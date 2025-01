Foggia, mostra “Spiegate le ali”: un’iniziativa contro la violenza sulle donne

2 minuti per la lettura

FOGGIA – Il 17 gennaio, Palazzo Dogana a Foggia aprirà le porte a una potente iniziativa contro la violenza sulle donne, con l’inaugurazione della mostra “Spiegate le ali”, promossa dall’associazione Impegno Donna. Un evento che non solo mira a sensibilizzare l’opinione pubblica, ma che, attraverso l’arte, vuole trasmettere un messaggio di speranza e rinascita.

MOSTRA “SPIEGATE LE ALI”: UN’INIZIATIVA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Curata da Roberta Laccetti, operatrice del centro antiviolenza Telefono Donna, la mostra è un racconto visivo straordinario delle esperienze di alcune donne sopravvissute alla violenza di genere. Le 25 fotografie, firmate dal fotografo Luigi Iorio, offrono uno spunto di riflessione e di introspezione, invitando a riconsiderare il corpo femminile come simbolo di libertà e autodeterminazione. Non più oggetto di abuso, ma emblema di forza, resilienza e cambiamento.

Ogni scatto è frutto di un laboratorio sperimentale che ha coinvolto donne che hanno deciso di affrontare le proprie ferite, trasformando il dolore in potere e intraprendendo un cammino di liberazione. «Il corpo delle donne – commenta Roberta Laccetti – da sempre al centro di violenze e sopraffazioni, viene qui celebrato come simbolo di diritti e libertà, trasformandosi da oggetto di abuso a emblema di rinascita e autodeterminazione».

UN INVITO ALLA RIFLESSIONE

La mostra non è solo un’espressione artistica, ma anche un invito alla riflessione sulla grave emergenza sociale che affligge l’Italia, un Paese in cui ogni tre giorni una donna perde la vita a causa della violenza maschile. Un fenomeno che non riguarda solo l’abuso fisico, ma che abbraccia anche le violenze psicologiche, economiche e digitali, in continua crescita. Il progetto “Spiegate le ali” diventa così strumento di denuncia e, al contempo, di promozione di una cultura di rispetto e pari opportunità.

L’inaugurazione della mostra, presentata dalla direttrice del polo biblio-museale di Foggia Gabriella Berardi, segna l’inizio di un ciclo di iniziative che vedrà “Spiegate le ali” viaggiare in altre città, con l’obiettivo di continuare a sensibilizzare e stimolare il dibattito su un tema che rimane tragicamente attuale.