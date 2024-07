Unione sportiva Lecce e Comune: nuovi accordi a Palazzo Carafa

2 minuti per la lettura

Unione sportiva Lecce e Comune: ieri mattina, presso Palazzo Carafa, si è tenuto un incontro significativo tra il presidente dell’Us Lecce, Saverio Sticchi Damiani, e la sindaca Adriana Poli Bortone.

Ieri mattina, presso Palazzo Carafa, si è tenuto un incontro significativo tra il presidente dell’Unione sportiva Lecce, Saverio Sticchi Damiani, e la sindaca Adriana Poli Bortone. Un gesto simbolico ha segnato l’inizio di una nuova fase di collaborazione tra la squadra di calcio e l’amministrazione comunale: il presidente Sticchi Damiani ha consegnato alla sindaca la maglia numero 1 della squadra e l’abbonamento numero 1 per la prossima stagione di Serie A.

UNIONE SPORTIVA LECCE E COMUNE: UN NUOVO CAPITOLO DI COLLABORAZIONE

Nel corso dell’incontro, la sindaca Poli Bortone ha sottolineato l’importanza del contributo dell’Us Lecce alla promozione della città, non solo attraverso il calcio di alto livello ma anche come catalizzatore di economia e turismo sportivo. «Come amministrazione comunale riteniamo che l’Unione sportiva Lecce faccia veramente tanto per la città, la fa conoscere, genera economia potenziando il turismo sportivo che vorremmo coniugare anche con un turismo culturale in modo tale da poter incrementare sempre di più le presenze nella nostra città», ha dichiarato la sindaca, evidenziando l’impegno finanziario della squadra non solo per il successo sul campo ma anche per lo sviluppo globale dello sport locale.

La sindaca ha inoltre proposto una revisione della convenzione tra il Comune e l’Us Lecce, mirata a garantire maggiori certezze temporali e un miglioramento dei servizi a carico della società sportiva. Questo passo, secondo Poli Bortone, è cruciale per assicurare una crescita sostenibile e coordinata dello sport a Lecce.

Da parte sua, il presidente Sticchi Damiani ha accolto con favore le proposte della sindaca, sottolineando l’importanza di un’intesa totale tra l’amministrazione e la squadra. «Siamo riusciti ad intenderci immediatamente», ha commentato Sticchi Damiani. «Il sindaco ha ben chiaro il ruolo sociale che l’Unione sportiva Lecce svolge anche per la promozione del territorio. Noi chiediamo di poter viaggiare per mano con l’amministrazione in totale sintonia, cercando di fare le cose giuste per il territorio».

L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco di lavorare insieme per il bene della città e per il miglioramento continuo delle strutture e dei servizi legati allo sport. La sinergia tra l’amministrazione comunale e l’Us Lecce si presenta come una promessa di sviluppo e di valorizzazione del patrimonio sportivo e culturale di Lecce, proiettando la città verso un futuro più prospero e inclusivo.