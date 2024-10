Lecce, colpi di Kalashnikov contro un bar: è caccia ai responsabili

2 minuti per la lettura

Nove colpi di Kalashnikov sono stati esplosi contro la saracinesca di un bar a Lecce, il “Jason Coffee”. Indagini in corso per risalire all’identità dei due uomini e ai motivi dell’attentato intimidatorio.

SANTA ROSA (LECCE) – Momenti di terrore la scorsa notte nel quartiere Santa Rosa (Lecce), dove un bar è stato preso di mira in un evidente atto intimidatorio. Nove colpi di Kalashnikov sono stati esplosi contro la saracinesca del “Jason Coffee”, un locale situato in Piazza Indipendenza, gestito da un uomo di 49 anni del posto. L’episodio ha sconvolto la tranquilla zona residenziale, svegliando i residenti con il fragore dei colpi esplosi. Immediatamente allertate, le forze dell’ordine sono giunte sul luogo dell’attentato.

NOVE COLPI DI KALASHNIKOV CONTRO LA SARACINESCA DI UN BAR A LECCE: INDAGINI IN CORSO

Gli agenti della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica hanno effettuato i rilievi. Le autorità stanno attualmente conducendo le indagini per risalire all’identità dei due uomini e ai motivi dietro l’attentato intimidatorio. I primi riscontri sono arrivati dalle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona, che hanno immortalato due uomini in sella a una moto, entrambi con il volto coperto e vestiti di nero. I sospetti si sono fermati di fronte al bar e hanno fatto fuoco contro la serranda.

Da quanto si evince dalle riprese, l’attacco sembra essere stato interrotto da un improvviso malfunzionamento dell’arma automatica. Questo imprevisto avrebbe costretto i due aggressori ad abbandonare rapidamente il luogo dell’attentato senza completare l’azione, limitando i danni materiali, fortunatamente senza provocare feriti.

Non è ancora chiaro se il titolare del bar fosse già stato oggetto di minacce o intimidazioni in precedenza. Al momento, gli investigatori non escludono alcuna pista. L’episodio è solo l’ultimo di una serie di fatti di cronaca che nelle ultime settimane ha visto una crescente escalation di atti intimidatori nel Salento.