Quattro giovani, di età compresa tra i 19 e i 20 anni, tutti incensurati, rubano l’albero di Natale di un bar situato in Piazza Duomo a Lecce.

LECCE – Un gesto apparentemente goliardico si è trasformato in un caso giudiziario per quattro giovani di Lecce, che nella notte hanno rubato l’albero di Natale esposto all’esterno di un bar in Piazza Duomo. Il furto, avvenuto sotto l’occhio vigile di alcuni cittadini e delle telecamere di sorveglianza, non è passato inosservato.

LECCE, 4 RAGAZZI RUBANO L’ALBERO DI NATALE DA UN BAR

Un gesto che ha lasciato l’amaro in bocca e sollevato interrogativi sul rispetto della legalità durante le festività natalizie. Quattro giovani, di età compresa tra i 19 e i 20 anni, tutti incensurati, sono stati identificati dai carabinieri dopo aver rubato l’albero di Natale di un bar situato in Piazza Duomo a Lecce. L’episodio è avvenuto sotto gli occhi attenti di alcune persone presenti nella zona, che hanno immediatamente allertato le autorità. Le telecamere di videosorveglianza installate nei pressi del locale hanno poi fornito immagini decisive per individuare i responsabili.

L’INTERVENTO TEMPESTIVO DEI CARABINIERI

I carabinieri, avvisati dell’accaduto, hanno rintracciato i giovani a bordo di un’utilitaria. Nel bagagliaio della vettura, l’albero rubato giaceva con gli addobbi ancora intatti, pronto ad essere portato altrove. Il titolare del bar, visibilmente scosso ma deciso a denunciare l’accaduto, ha sporto querela immediata.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’azione furtiva non sarebbe stata pianificata, ma l’assenza di precedenti penali nei confronti dei ragazzi non li ha esonerati dalle conseguenze. «Un gesto immaturo – commentano dal comando provinciale – che poteva essere evitato con un po’ di riflessione».

LA RIFLESSIONE SULLA LEGALITÀ

Il caso ha suscitato una certa eco in città. Il comunicato ufficiale dei carabinieri non si limita a raccontare i fatti, ma propone una riflessione sui valori di rispetto e convivenza civile: «Ci auguriamo che questa vicenda possa servire da monito, affinché il rispetto e la legalità possano brillare come le luci dell’albero di Natale, illuminando il cammino di tutti noi».