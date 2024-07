Luna park di Gallipoli: cedimento giostra causa quattro feriti

1 minuto per la lettura

Una serata di divertimento si è trasformata in un incubo al luna park di Gallipoli. Una giostra ha ceduto parzialmente, causando il ferimento di quattro ragazzi. L’incidente, avvenuto ieri sera, ha sollevato gravi preoccupazioni sulla sicurezza delle attrazioni del parco. L’incidente, avvenuto ieri sera, ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle attrazioni del parco e ha portato all’intervento immediato delle autorità.

LUNA PARK DI GALLIPOLI: CEDIMENTO GIOSTRA

La giostra in questione, caratterizzata da seggiolini appesi a lunghe catene che ruotano mentre i partecipanti cercano di afferrare un trofeo – in questo caso, un pallone – ha subito un cedimento strutturale. Il palo in ferro che reggeva il pallone si è spezzato, provocando il panico tra i presenti e ferendo quattro giovani avventori.

CONDIZIONI DI SALUTE DEI QUATTRO RAGAZZI FERITI

Tra i feriti, due ragazzi di 9 e 14 anni, per i quali inizialmente si sospettavano fratture, sono stati dimessi dall’ospedale la notte scorsa dopo che gli esami clinici hanno escluso complicazioni maggiori. Gli altri due ragazzi hanno riportato contusioni minori.

L’INTERVENTO DELLE AUTORITÀ

Subito dopo l’incidente, gli agenti del commissariato di Polizia locale e i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e avviare le indagini. La giostra è stata immediatamente sequestrata dalla Procura di Lecce, che ha disposto una consulenza tecnica per accertare le cause dell’incidente. Gli esperti dovranno stabilire se il cedimento del palo sia stato causato da un problema meccanico, strutturale o da un uso improprio da parte degli avventori, che potrebbero non aver rispettato le norme di sicurezza indicate dalla segnaletica. Questa mattina, gli investigatori hanno effettuato un nuovo sopralluogo insieme ai vigili del fuoco per raccogliere ulteriori elementi utili all’indagine.