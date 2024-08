Maxi sequestro di piantagioni di marijuana a Lecce

1 minuto per la lettura

Scoperte tre piantagioni di marijuana nei pressi della statale 7 ter, che collega Lecce a Campi Salentina. Sequestrate in totale 428 piante.

LECCE – Scoperte e sequestrate tre piantagioni di marijuana nei terreni a ridosso della statale 7 ter, che collega Lecce a Campi Salentina. L’operazione ha portato al sequestro di ben 428 piante. Un’importante operazione di contrasto al traffico di droga che ha messo in luce un ampio network di coltivazione illegale. Le prime 120 piante sono state trovate in un terreno recintato, apparentemente abbandonato. Le piante, di altezza variabile tra 70 centimetri e 2 metri, erano in buono stato vegetativo e presentavano evidenti segni di infiorescenza, un chiaro indicativo della loro prossima raccolta.

Le ispezioni dei militari si sono poi estese al terreno adiacente, dove sono state rinvenute altre 138 piante, con caratteristiche simili a quelle precedentemente scoperte. Infine, un terzo lotto è stato trovato su un’area retrostante il primo terreno, con altre 170 piante sequestrate.

Questo intervento segue un altro significativo sequestro avvenuto a fine giugno nella stessa zona, dove la Guardia di Finanza aveva confiscato 4.500 piante di marijuana, per un valore stimato di oltre 2,8 milioni di euro.