Salento, tre incendi in una notte. Salvata una coppia di anziani

Tre incendi nel cuore della notte in Salento, un’azienda e due auto: si sospetta il dolo. Indagano i carabinieri. A Ugento salvata una coppia di anziani

Sono ben tre gli incendi in Salento che si sono verificati in un’unica notte, quella tra sabato 5 e domenica 6 ottobre 2024. E si sospetta il dolo, motivo per il quale indagano ora i carabinieri.

Lecce, in fiamme un’azienda avicola situata in via Vito Carluccio. L’incendio divampato ha colpito una parte dell’area adibita alla produzione di uova. Danneggiate numerose gabbie e morte una cinquantina di galline. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a contenere le fiamme evitando ulteriori danni.

A Lizzanello, ad essere colpita da un incendio è stata invece un’autovettura. Si tratta di una Smart che si trovava parcheggiata in via XXIV Maggio. Le fiamme hanno anche danneggiato un’altra auto che si trovava vicino e la porta d’ingresso di un’abitazione.

Anche a Ugento presa di mira dalle fiamme è stata una vettura. Una Mercedes classe C, parcheggiata in via Francesco Petrarca appartenente ad una guida turistica locale di 43 anni ed ex consigliera comunale. L’auto è stata distrutta e l’incendio si è propagato anche all’abitazione vicina danneggiando i muri esterni e la porta d’ingresso oltre all’unità esterna del condizionatore. Una coppia di anziani, residenti in quella abitazione è stata svegliata e portata in salvo dai vigili del fuoco.