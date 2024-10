Agguato a Casalabate: 33enne ferito alla gamba, indagini in corso

2 minuti per la lettura

Agguato a Casalabate. 33enne ferito a una gamba da un colpo di pistola nei pressi della sua abitazione. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Campi Salentina.

CASALABATE (LECCE) – È ancora avvolto nel mistero l’agguato avvenuto ieri intorno alle 19 a Casalabate, marina di Trepuzzi-Squinzano. Un uomo di 33 anni è stato ferito al polpaccio sinistro da un colpo di pistola mentre si trovava nei pressi della sua abitazione.

AGGUATO A CASALABATE: 33ENNE FERITO, LE PRIME RICOSTRUZIONI

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava nei pressi della sua abitazione quando due persone a bordo di un motorino gli si sono avvicinate, esplodendo un singolo colpo. Ancora incerto il movente dell’attacco, che potrebbe essere legato a questioni personali o vecchi dissapori. Nonostante il dolore, il 33enne è riuscito ad allontanarsi di qualche centinaio di metri, trovando riparo presso una casa vicina dove ha chiesto aiuto.

Gli operatori del 118 sono intervenuti prontamente, trasportando il ferito al pronto soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce in codice giallo. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Campi Salentina, che hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’agguato e individuare i responsabili. La vittima, nota alle forze dell’ordine per piccoli precedenti legati a furti e scippi risalenti a circa dieci anni fa, sarà ascoltata nelle prossime ore per fornire eventuali dettagli utili alle indagini.

IL SINDACO DI TREPUZZI

L’episodio ha destato grande preoccupazione nel Nord Salento, dove si teme una recrudescenza di episodi violenti. Il sindaco di Trepuzzi, Giuseppe Taurino, ha espresso il suo allarme in merito all’escalation di atti criminali nella zona: «Si tratta dell’ennesimo fatto grave che segna un’escalation di episodi preoccupanti nel Nord Salento e che ovviamente desta grande e profonda preoccupazione. Occorre fare chiarezza e individuare immediatamente i responsabili del fatto di sangue appena accaduto a Casalabate che non deve e non può tornare ad essere terra di contese tra gruppi criminali».

«La nostra – ha sottolineato il primo cittadino – è una comunità sana che respinge e contrasta ogni forma di violenza. Trepuzzi ha un tessuto sociale forte, sviluppato, coeso e in grado di avere gli anticorpi necessari per reagire con forza e energia con la cultura della legalità contro chi pensa di poter soggiogare o intimorire la nostra città. La recrudescenza di questi fatti farebbe pensare a gruppi della criminalità organizzata che tentano di prendere il controllo del territorio. Le istituzioni ci sono e hanno il dovere di reagire per arginare sul nascere chi pensa di poter far ripiombare il Nord Salento nei bui anni ‘90, assicurando alla giustizia i responsabili e restituendo serenità ai cittadini onesti».

Taurino ha inoltre annunciato che richiederà un incontro con il prefetto per affrontare il tema della sicurezza nel Nord Salento, e ha fatto appello alla mobilitazione della cittadinanza contro la violenza e la criminalità, sottolineando l’importanza di riaffermare la legalità sul territorio.