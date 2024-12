1 minuto per la lettura

Lecce, l’assessore comunale alle Politiche ambientali della città, Andrea Guido, trova per strada un assegno da 49 milioni e lo restituisce al legittimo proprietario.

LECCE – Un gesto di straordinaria onestà e prontezza è avvenuto a Lecce. Andrea Guido, assessore comunale alle Politiche ambientali della città, ha trovato per strada un assegno circolare da 49 milioni di euro e lo ha restituito al legittimo proprietario. Un episodio che sta facendo discutere per la sua straordinarietà, ma anche per il finale inaspettato.

LECCE, TROVA PER STRADA ASSEGNO DA 49 MILIONI E LO RESTITUISCE

Il ritrovamento è avvenuto lungo viale Lo Re, una delle arterie più trafficate della città, proprio nei pressi della sede di un corriere espresso. Mentre camminava, Andrea Guido ha notato un foglio che sembrava una banale ricevuta. Incuriosito, si è avvicinato e, con grande sorpresa, ha scoperto che si trattava di un assegno circolare emesso da una banca straniera per l’imponente somma di 49 milioni di euro.

Senza esitazione, l’assessore si è attivato per rintracciare il proprietario. Grazie ai titolari di un negozio della zona, che conoscevano personalmente chi l’aveva smarrito, l’assegno è stato rapidamente restituito a un facoltoso imprenditore edile salentino. Proprio in quel momento, l’uomo stava andando dai carabinieri per sporgere denuncia di smarrimento.

Nonostante il gesto di encomiabile onestà, Andrea Guido non ha ricevuto una telefonata di ringraziamento dall’imprenditore. Un dettaglio che ha fatto storcere il naso a molti, considerando la portata della somma ritrovata e la prontezza con cui l’assessore ha risolto una situazione che avrebbe potuto causare un danno economico incalcolabile.