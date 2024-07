Lecce: ragazzo ustionato da colla e alcol, prognosi riservata

1 minuto per la lettura

Un ragazzo di 12 anni di Lecce sta lottando per la sua vita dopo esser rimasto ustionato a causa dell’uso di colla e alcol, stava giocando con un amico.

LECCE – Un ragazzino di 12 anni è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Bari dopo essere stato ustionato su gran parte del corpo. Il giovane, proveniente dalla provincia di Lecce, si trova in terapia intensiva, intubato e sedato. Le sue ustioni, di secondo e terzo grado, ricoprono circa il 60% della superficie corporea, interessando volto, addome, arti inferiori, braccia e mano sinistra.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe avvenuto ieri sera, 8 luglio 2024, mentre il 12enne si trovava a casa di un amico. Il ragazzino si sarebbe sporcato il petto con della colla e, nel tentativo di rimuoverla, avrebbe utilizzato dell’alcol. L’utilizzo di alcol, altamente infiammabile, avrebbe provocato una fiammata che ha avvolto il corpo del 12enne, causando le gravi ustioni. Immediatamente soccorso e trasportato al Policlinico di Bari dove i medici stanno monitorando attentamente le sue condizioni e lavorando per ridurre al minimo le conseguenze delle ustioni. La prognosi del ragazzo di Lecce ustionato rimane però al momento riservata.