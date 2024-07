Maglie, 3 denunciati per reddito di cittadinanza indebito

2 minuti per la lettura

La Guardia di Finanza di Maglie ha scoperto una frode sul reddito di cittadinanza, recuperati oltre 60mila euro indebitamente percepiti.

MAGLIE (LECCE)- I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Maglie, nell’ambito di un’operazione mirata al contrasto delle frodi nel Reddito di cittadinanza, hanno individuato e denunciato all’Autorità Giudiziaria 3 soggetti responsabili di aver percepito indebitamente il beneficio per un ammontare complessivo di oltre 60mila euro.

Le indagini sono state condotte con l’ausilio del nucleo speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza di Roma, in stretta collaborazione con l’Inps. Queste hanno permesso di individuare i soggetti che, attraverso false dichiarazioni e attestazioni, avevano ottenuto il Reddito di cittadinanza pur non possedendone i requisiti previsti dalla normativa.

I Finanzieri hanno eseguito specifici controlli su un target di soggetti. Questi sono selezionati tramite analisi di rischio e l’esame delle banche dati in uso al Corpo. Le attività investigative vengono svolte con l’ausilio di strumenti informatici e tecnologie avanzate. E, hanno permesso di incrociare i dati in possesso della Guardia di Finanza con quelli dell’Inps. Evidenziando discrepanze e incongruenze nelle dichiarazioni rese dai richiedenti il Reddito di cittadinanza.

Al termine degli accertamenti, è emerso che i tre soggetti denunciati avevano ottenuto il beneficio in modo fraudolento. Dichiarando falsamente la propria situazione lavorativa, reddituale e patrimoniale. Le somme indebitamente percepite ammontano a oltre 60mila euro, che saranno oggetto di recupero da parte dell’INPS su segnalazione della Guardia di Finanza.

GUARDIA DI FINANZA SCOPRE A MAGLIE UNA FRODE DEL REDDITO DI CITTADINANZA

L’operazione testimonia il costante impegno della Guardia di Finanza nel tutelare le risorse pubbliche e nel garantire che il Reddito di cittadinanza sia erogato esclusivamente a chi ne ha effettivamente diritto. L’azione di contrasto alle frodi in questo settore mira a tutelare le fasce più deboli della popolazione. Evitando così che risorse destinate al loro sostegno vengano indebitamente percepite da soggetti che non ne hanno diritto.