Tricase, rubava nelle chiese del Salento: arrestato 38 enne

L’uomo avrebbe derubato otto chiese del Salento, rubava le offerte e in un’occasione avrebbe portato via anche una cassetta di sicurezza.

TRICASE (LECCE) – Un’indagine dei carabinieri della Compagnia di Tricase ha portato all’arresto di un uomo che, nel corso di diversi mesi, avrebbe messo a segno una serie di furti in chiese del basso Salento. L’uomo, un 38enne originario di Gagliano del Capo, è stato colpito da un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal gip del tribunale di Lecce su richiesta della Procura.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 38enne avrebbe agito tra novembre 2023 e marzo 2024. L’uomo pare aver avuto come obiettivo otto chiese nei comuni di Castrignano del Capo, Miggiano, Salve, Tiggiano e Tricase. Il suo modus operandi pare fosse sempre lo stesso. Si introduceva nelle chiese, approfittando dell’assenza di persone, e asportava il denaro contenuto negli offertori e nei candelieri votivi.

IL LADRO CHE RUBAVA NELLE CHIESE DEL SALENTO HA COLPITO ANCHE AL SANTUARIO SANTA MARIA DI LEUCA

In un’occasione, avrebbe dimostrato una particolare audacia. Infatti, sarebbe riuscito a smantellare la cassetta di sicurezza per la raccolta delle offerte all’interno del santuario Santa Maria di Leuca, a Castrignano del Capo. Fondamental per le indagini si sono rivelate le immagini di videosorveglianza delle telecamere presenti nelle zone interessate dai furti. Grazie a questi filmati, i carabinieri sono riusciti a identificare l’autore dei reati, che è stato così rintracciato e arrestato. Al 38enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato applicato anche il braccialetto elettronico.