Corsano, sindaco muore dopo visita al pronto soccorso: indagini in corso

2 minuti per la lettura

Il sindaco di Corsano Biagio Raona, 64 anni, è deceduto nella notte, aveva accusato dolori al petto. Era stato dimesso dal pronto soccorso poche ore prima.

CORSANO (LECCE)- É una cittadina in lutto quella di Corsano che si è svegliata questa mattina, 15 ottobre 2025, con la notizia della morte del sindaco Biagio Raona. Il sindaco è deceduto nella notte tra martedì e mercoledì nella sua abitazione sembrerebbe a causa di un infarto. La Procura di Lecce, nelle ultime ore, ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia sul corpo del primo cittadino, a seguito di una denuncia presentata dai familiari.

Secondo quanto riferito dai parenti, Raona, 64 anni e medico odontoiatra, ieri 14 ottobre 2024, aveva accusato forti dolori al petto e si era recato al pronto soccorso dell’ospedale di Tricase. Dopo essere stato sottoposto a una serie di controlli, i sanitari avrebbero deciso di dimetterlo, ritenendo che le sue condizioni non fossero preoccupanti. Tuttavia, nella notte, il sindaco è deceduto nel sonno, mentre si trovava a letto accanto alla moglie.

APERTA L’INDAGINE SULLA MORTE DEL SINDACO DI CORSANO

Il magistrato di turno titolare del fascicolo ha disposto la chiusura della camera ardente che era già stata allestita nel municipio del paese. La salma di Raona è stata portata all’ospedale Vito Fazzi di Lecce dove per giovedì è stata fissata l’autopsia. Il funerale, invece, inizialmente previsto inizialmente per domani, è stato rinviato in attesa degli esiti degli esami. L’inchiesta dovrà chiarire le cause del decesso e stabilire se vi siano state eventuali responsabilità da parte del personale sanitario. I familiari del sindaco, infatti, intendono fare piena luce su quanto accaduto e hanno richiesto l’intervento della magistratura. Raona era stato eletto per la seconda volta nella tornata elettorale dello scorso giugno ed era molto apprezzato dall’intera comunità. Sui social tanti sono i messaggi di cordoglio e di ricordo del sindaco.