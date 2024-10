Cutrofiano, discarica abusiva: denunciato l'imprenditore

1 minuto per la lettura

I finanzieri di Maglie hanno sequestrato nel comune di Cutrofiano un’area di 1300 metri quadrati utilizzata come discarica abusiva da una società edile.

CUTROFIANO (LECCE)- Un’operazione a tutela dell’ambiente ha portato alla luce una violazione delle norme in materia di smaltimento dei rifiuti. I finanzieri della Compagnia di Maglie hanno scoperto e sequestrato una discarica abusiva di circa 1.300 metri quadrati nel comune di Cutrofiano. Il terreno è risultato essere di proprietà di una società attiva nel settore edile.

L’indagine, scaturita da una attenta analisi dei rischi ambientali e da informazioni raccolte sul territorio, ha permesso di individuare un’area utilizzata in modo illecito per lo smaltimento di rifiuti speciali. All’interno dell’area erano disseminati numerosi cumuli di rifiuti a contatto diretto con il terreno non impermeabilizzato. I materiali depositati ed abbandonati illecitamente sono rifiuti speciali, tra cui materiale di risulta da attività di demolizione edile, rifiuti legnosi e ferrosi, contenitori in plastica, materassi, tappeti, mobilio in disuso. I materiali depositati a cielo aperto possono contaminare il suolo e le falde acquifere, inquinando l’ecosistema e mettendo a rischio la salute dei cittadini.

Le Fiamme Gialle hanno agito con tempestività, procedendo al sequestro dell’area e alla denuncia alla procura di Lecce del responsabile, proprietario di una società edile. La società è stata inoltre segnalata per le responsabilità amministrative connesse all’illecito ambientale.