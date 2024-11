Lecce incidente sul lavoro: ingegnere muore dopo caduta da impalcatura

1 minuto per la lettura

L’ennesimo incidente sul lavoro si è verificato a Lecce dove Antonio Greco è precipito da un’impalcatura. Il 72enne effettuava un sopralluogo su un cantiere.

LECCE– Un nuovo lutto si abbatte sul mondo del lavoro. Antonio Greco, un ingegnere 72enne di Aradeo, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto questa mattina, 5 novembre 2024, in pieno centro a Lecce. L’uomo stava effettuando un sopralluogo su un’impalcatura al primo piano di un edificio in costruzione. L’edificio farebbe parte del complesso residenziale, mentre effettuava il sopralluogo, per cause ancora da chiarire, il 72enne è precipitato nel vuoto.

L’ingegnere, titolare di uno studio tecnico, era sul posto probabilmente per stilare un preventivo in vista di un possibile appalto con la ditta edile che sta realizzando i lavori. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori dello Spesal per effettuare i rilievi del caso e cercare di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Saranno proprio loro a dover stabilire le cause esatte che hanno portato alla tragica caduta. Intanto, il cantiere è stato posto sotto sequestro in attesa degli esiti delle indagini. L’area è stata transennata e i lavori sono stati sospesi.

La notizia dell’ennesimo incidente sul lavoro con la morte dell’ingegnere Greco caduto da un’impalcatura di un edificio nel centro di Lecce ha gettato nello sconforto la comunità leccese. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di amici e colleghi che lo ricordano come una persona stimata e professionale.