Lecce, ha tentato di strangolare un poliziotto: arrestato 27enne

Un 27enne tentato di strangolare un poliziotto in servizio presso la Questura di Lecce. L’agente è stato soccorso e l’aggressore arrestato per tentato omicidio e lesioni aggravate.

LECCE- Dovrà rispondere di tentato omicidio e lesioni personali aggravate il 27enne originario del Senegal che ieri sera, 17 dicembre 2024, ha aggredito e tentato di strangolare un poliziotto in servizio alla Questura di Lecce.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per comportamenti molesti e minacce rivolte ai passanti nei pressi della Questura. Il 27 enne era stato più volte allontanato dalla zona. Ieri, ha prima insultato un poliziotto, in divisa, che lo invitava ad allontanarsi. Per poi aggredirlo fisicamente, stringendogli con forza le mani al collo nel tentativo di strangolarlo.

Ne è seguita una breve colluttazione durante la quale l’agente, pur sotto shock e in difficoltà, è riuscito a bloccare l’aggressore. Provvidenziale è stato l’arrivo di una pattuglia della sezione Volanti della polizia di Stato, che ha permesso l’arresto del 27enne. L’agente aggredito ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni ed è stato necessario il suo ricorso alle cure mediche. Le modalità dell’aggressione sono particolarmente gravi. L’uomo, infatti, avrebbe tentato di strangolare il poliziotto sia con le mani che stringendogli al collo la collana che indossava.

«Continua senza sosta la scia di aggressioni alle donne ed agli uomini in divisa. Nella stessa giornata non abbiamo fatto in tempo a tirare un respiro di sollievo per lo scampato pericolo dei due poliziotti affrontati a Padova da un individuo di nazionalità nigeriana armato di ascia, che a poche ore dall’accaduto l’episodio si è ripetuto nel centro di Lecce». Si legge nella nota del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia. Mirko Bray, segretario generale del sindacato Siulp, s