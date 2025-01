Castrignano del Capo: incendiata l’auto del sindaco Petracca

1 minuto per la lettura

Castrignano del Capo, nuovo attentato al sindaco Francesco Petracca, la sua auto è stata incendiata per la seconda volta in meno di un anno. Le indagini sono in corso.

CASTRIGNANO DEL CAPO (LECCE) – Un nuovo grave atto intimidatorio ha colpito il sindaco di Castrignano del Capo, Francesco Petracca. La sua auto, una Mercedes Classe C, è stata completamente distrutta da un incendio doloso. Francesco Petracca oltre a essere sindaco è anche un medico.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della sua abitazione non lasciano dubbi: un individuo incappucciato si è avvicinato all’auto, parcheggiata davanti alla sua abitazione a Santa Maria di Leuca, e ha cosparso il cofano con un liquido infiammabile prima di appiccare il fuoco. Si tratta del secondo episodio di questo tipo in meno di un anno. Lo scorso gennaio, un’altra auto di proprietà del sindaco era stata incendiata con le stesse modalità. Questi ripetuti atti intimidatori destano grande preoccupazione tra le forze dell’ordine e la comunità locale.

I carabinieri della compagnia di Lecce stanno indagando sull’accaduto per risalire all’autore o agli autori del gesto. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e stanno ascoltando i testimoni per cercare di risalire alla persona che ha appiccato il fuoco all’auto del sindaco Castrignano del Capo che è rimasta completamente incendiata.