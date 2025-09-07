Casarano, 52enne morto al pronto soccorso: otto sanitari indagati

1 minuto per la lettura

52enne morto al pronto soccorso, sono in totale ottto gli operatori sanitari dell’ospedale di Casarano sono indagati per la morte dell’uomo.

LECCE – Otto persone, tra medici, infermieri e operatori socio-sanitari, sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Lecce in seguito alla morte di Danilo Pellegrino, 52enne di Collepasso. L’uomo è deceduto lo scorso 3 settembre 2025 nel pronto soccorso dell’ospedale di Casarano, dove era arrivato accusando forti dolori al petto. Il reato ipotizzato dal pm titolare dell’inchiesta è il concorso in responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. Le indagini sono scattate dopo la denuncia della moglie della vittima, la quale ha riferito ai carabinieri che suo marito, pur lamentando un forte malore e sollecitando l’intervento dei medici, non sarebbe stato assistito in tempo. Secondo la denuncia, l’uomo sarebbe morto proprio mentre era in attesa di essere visitato a Casarano dal cardiologo in pronto soccorso.

Il caso ha destato profonda preoccupazione e ha riacceso il dibattito sulla gestione delle emergenze nei pronto soccorso. L’esame autoptico, che potrà chiarire le cause del decesso, è stato fissato per lunedì 8 settembre 2025 e sarà affidato al medico legale Roberto Vaglio. I risultati dell’autopsia saranno fondamentali per stabilire eventuali responsabilità e l’effettiva dinamica dei fatti.