Scomparsa Roberta Martucci, dopo 27 anni si cercano i resti sulla spiaggia

Scavi nel Salento per la scomparsa di Roberta Martucci: dopo 27 anni si cercano i resti sulla spiaggia sotto pietre segnalate da una testimone sui social.

LECCE – Una ferita mai rimarginata si riapre oggi, 11 marzo 2026, lungo la litoranea salentina. A distanza di 27 anni dalla scomparsa di Roberta Martucci, la 28enne di Ugento di cui si persero le tracce il 20 agosto 1999, la Procura di Lecce ha ordinato l’avvio di scavi mirati in località “Tabarano”, tra le marine di Mancaversa e Torre Suda. La svolta investigativa nasce da un commento sui social, poi trasformatosi in una testimonianza formale davanti ai carabinieri. Una donna, che all’epoca dei fatti frequentava la zona, ha ricordato la comparsa improvvisa di un anomalo cumulo di pietre proprio alla fine di quell’agosto del 1999.

Secondo la testimone, da quella sorta di “tomba” improvvisata proveniva un odore nauseabondo, notato da diversi bagnanti ma mai ricollegato, fino ad oggi, alla sparizione della giovane. Solo leggendo recentemente i post sulla scomparsa di Roberta, la donna ha unito i puntini, decidendo di contattare la famiglia e gli inquirenti.

LA BATTAGLIA DELLA FAMIGLIA E LE RICERCHE PRIVATE PER TROVARE I RESTI DI ROBERTA MARTUCCI SCOMPARSA NEL 1999

L’operazione di questa mattina, 11 marzo 2026, arriva dopo mesi di pressione da parte della famiglia Martucci. Nonostante una segnalazione inviata alla Procura già a ottobre 2025 fosse rimasta senza riscontro, la sorella di Roberta, Lorella, non si è arresa. Il 9 marzo scorso, supportata dall’Associazione Penelope, ha avviato ricerche private avvalendosi di un cane molecolare delle guardie zoofile di Bari. L’ispezione sul tratto di litorale ha dato un impulso decisivo, spingendo il sostituto procuratore Alfredo Manca a disporre l’intervento ufficiale delle ruspe e degli artificieri dell’Arma.

UN CASO ARCHIVIATO TRE VOLTE

La storia giudiziaria di Roberta Martucci è un percorso ad ostacoli. Nel 1999 avvenne la scomparsa misteriosa dopo essere uscita di casa per una serata con amiche. Tre le archiviazioni per il caso della scomparsa, l’ultima nel 2022, nonostante la presenza di un indagato. Oggi si riaccende la speranza di una riapertura delle indagini per omicidio e occultamento di cadavere. Sul posto, oltre ai militari, è presente Lorella Martucci, che da quasi tre decenni attende una verità che il mare e le pietre del Salento potrebbero aver custodito troppo a lungo.