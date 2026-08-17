Campi Salentina, rifiuti in fiamme in un deposito

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Incendio di rifiuti in un deposito abbandonato a Campi Salentina: domato dai Vigili del Fuoco, proseguono le indagini dei Carabinieri.

CAMPI SALENTINA (LECCE) – Proseguono senza sosta le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina a seguito del vasto incendio divampato nella giornata di ieri, 16 agosto 2026, in contrada Cupa, alle porte del comune leccese. Le fiamme si sono sviluppate all’interno del perimetro recintato di un deposito in stato di abbandono, attualmente in uso a un 79enne residente nella vicina Squinzano. Il fuoco ha rapidamente avvolto un ingente quantitativo di materiale di vario genere accumulato nell’area: tra i materiali andati in fiamme figurano plastiche, pneumatici dismessi, scarti di lavorazioni industriali e folte sterpaglie.

L’intenso fumo e la violenza del rogo hanno destato forte preoccupazione nella zona circostante. Per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area è stato necessario il tempestivo e prolungato intervento dei Vigili del Fuoco, ma l’incendio ha comunque provocato danni strutturali a una parte dello stabile presente nel lotto.

LE INDAGINI IN CORSO A CAMPI SALENTINA SUI RIFIUTI IN FIAMME NEL DEPOSITO ABBANDONATO

Sull’episodio sono ora puntati i riflettori dei militari dell’Arma, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare l’origine del rogo. Gli accertamenti mirano a stabilire l’eventuale matrice dolosa o colposa dell’evento, nonché a verificare la regolarità dello stoccaggio dei materiali all’interno del deposito abbandonato.