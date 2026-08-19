Uomo azzannato in campagna da due rottweiler, muore 72enne: tragedia a Lecce

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Tragedia a Nardò in provincia di Lecce dove un uomo è stato trovato morto in campagna azzannato da due rottweiler, avviate le indagini

NARDÒ (LECCE) – Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo, originario di Leverano è morto nelle campagne di Nardò, in provincia di Lecce. L’uomo è stato azzannato con tutta probabilità da due cani di razza rottweiler.

I familiari hanno ritrovato il corpo nelle campagne tra Nardò e Leverano, in località “Salmenta” a poca distanza da Porto Cesareo. Sulla salma trovati morsi precisamente alla testa e alle gambe. L’uomo era uscito in mattinata, alle 5.30 circa, per raccogliere i fichi. I familiari preoccupati per l’assenza prolungata si sono messi alla sua ricerca nelle campagne frequentate da Pampo.

All’arrivo dei carabinieri sul posto non vi erano cani. La salma si trova nella camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Sono in corso serrate indagini perché non è ancora chiaro se l’uomo sia morto per l’aggressione o se abbia accusato un malore e poi abbia subito l’attacco dagli animali. I cani dovrebbero essere di proprietà anche se al momento del ritrovamento erano liberi. A rivelare la circostanza sarà l’eventuale presenza del microchip.

I carabinieri di Nardò sono accorsi sul posto. Si tratta di una lontana campagna abbastanza distante da tutti i centri abitati del circondario, perché chiamati dai parenti dell’uomo. Figlio e nipote allarmati dal mancato rientro in casa dell’anziano sono partiti da Leverano, loro paese d’origine, per cercarlo. Sapevano che come spesso faceva era andato in campagna, in un suo appezzamento di proprietà, per effettuare piccoli lavori e per la raccolta di frutta e verdura.

Giunti sul posto, però, lo hanno trovato riverso in terra con i due cani ancora lì sul posto che ancora infierivano. Gli animali si sono anche avventati contro i due uomini. A quel punto sono partite le chiamate ai carabinieri e al personale sanitario del 118 oltre che al servizio veterinario della Asl ma, una volta allontanati i cani, i soccorritori hanno accertato che per l’anziano non c’era più nulla da fare. La salma, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sarà trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.