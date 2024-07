2 minuti per la lettura

Gallipoli, splendida perla salentina, si ritrova al centro di una polemica scatenata dalle dichiarazioni infelici di alcuni personaggi sulle reti televisive nazionali. Il sindaco Minerva: «Gallipoli è ancora la regina del turismo».

Nel pieno della stagione estiva, Gallipoli, splendida perla salentina, si ritrova al centro di una polemica scatenata dalle dichiarazioni infelici di alcuni personaggi sulle reti televisive nazionali. Recentemente, si è parlato di “case balcone” e di una litoranea impraticabile, accusando la città di ospitare un turismo “cafone e di massa”. Il sindaco Stefano Minerva ha preso posizione:

«Ci dispiace assistere a programmi televisivi su reti nazionali dove alcuni personaggi che – non avendo più spazio nel mondo dello spettacolo – utilizzano quei 5 minuti a loro disposizione per dire stupidaggini». «Sono fesserie dette da chi non conosce Gallipoli o non vi viene da anni», ha dichiarato Minerva in un acceso post sui social, «offendono non solo il sindaco, ma l’intera città e gli sforzi incessanti di cittadini e imprenditori».

TURISMO A GALLIPOLI

Contrariamente alle illazioni diffuse, Gallipoli è una città che ha fatto passi da gigante nella gestione del turismo. Il sindaco ha sottolineato con orgoglio i miglioramenti nella litoranea, una volta caotica e pericolosa, ora trasformata in un modello di sostenibilità con percorsi pedonali e ciclabili sicuri, a massimo 30 km orari per chi deve raggiungere spiagge o Baia Verde. «Non è possibile parcheggiare sulla litoranea perché i criteri di sostenibilità e protezione della bellezza naturale li perseguiamo veramente della velocità per garantire la sicurezza di tutti gli utenti», ha spiegato Minerva.

In un momento in cui il turismo e l’immagine delle città sono più preziosi che mai, è fondamentale che le informazioni diffuse dai media nazionali rispecchino la realtà e non alimentino stereotipi dannosi. Il sindaco Minerva ha promesso di continuare a lavorare per far brillare Gallipoli, invitando i critici a vedere con i propri occhi le bellezze e i progressi di questa città marinara. Minerva ha espresso il desiderio che la vera essenza di Gallipoli venga raccontata: «ci piacerebbe fosse raccontato dei nostri luoghi di cultura, delle presentazioni di libri e delle crociere dei turisti nel centro storico. Gallipoli è ancora la regina del turismo ma è soprattutto una città stupenda che, da gallipolini, non permetteremo a nessuno di denigrare».