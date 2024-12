Serie A, il Lecce fa sua la sfida salvezza con il Monza e riprende fiato in classifica

2 minuti per la lettura

Tre punti d’oro per il Lecce che al Via del Mare batte il Monza e sale nella classifica di Serie A a 16 punti allontanando la zona retrocessione

LECCE – Fa tutto (o quasi) il Lecce, che conquista una preziosa vittoria in ottica salvezza. Finisce 2-1 per la squadra di Marco Giampaolo al Via del Mare. La vittoria porta la firma di Tete Morente e Krstovic – che aveva prima fallito un calcio di rigore – intervallate dall’autogol di Dorgu. Male il Monza, ultimo in compagnia del Venezia, mentre i salentini agganciano momentaneamente la Roma a quota 16.

Bastano tre minuti al Lecce per passare in vantaggio, con il suggerimento di Berisha per Morente, che sguscia via alla difesa brianzola e batte Turati. Vantaggio giallorosso che al 13′ potrebbe diventare doppio. Sulla trattenuta di Bianco ai danni di Dorgu che vale il penalty in favore dei salentini. Ma l’occasione sfuma per il rigore non concretizzato da Krstovic, ipnotizzato in tuffo da Turati. Episodio che scuote il Monza. Al 23′, cross dalla sinistra di Birindelli per il tap-in di Maldini, che taglia sul primo palo ma mette fuori il pallone del possibile 1-1.

Pari che arriverà però al 37′, sull’incomprensione tra Falcone e Dorgu, con quest’ultimo che gioca male un pallone a mezz’aria e di testa scavalca il suo portiere, causando il clamoroso autogol del momentaneo 1-1. Prima dell’intervallo, però, il Lecce rimette la testa avanti. Bravo Pierotti a trasformare un pallone complicato in un assist per Krstovic, che una bella girata di destro si fa perdonare l’errore dal dischetto.

Il Monza prova a rialzarsi. Prima rete annullata a Bianco per fuorigioco, poi “sogna” il rigore per tocco di mano di Guilbert che però viene giudicato fuori area dal Var. Giampaolo e Nesta mescolano le carte: il Lecce riesce a gestire i vari assalti avversari e ripartire mentre è inutile il forcing finale dei brianzoli, sempre più in zona pericolosa. Alla fine della sfida tra Lecce e Monza a classifica del Campionato di Serie A sorride a Giampaolo, alla seconda vittoria della sua gestione.