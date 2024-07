Al via la rassegna Apulia film commission in 14 Comuni pugliesi

2 minuti per la lettura

Dal 10 luglio al 23 ottobre, la Puglia si trasforma in un palcoscenico all’aperto per il cinema, grazie alla rassegna promossa dall’Apulia Film Commission in collaborazione con la Regione Puglia. Piazze, arene e luoghi storici di 14 Comuni pugliesi, tra cui Bari e Foggia, ospiteranno la kermesse per offrire al pubblico una panoramica delle migliori produzioni cinematografiche realizzate nella Regione, promuovendo così una fusione unica tra arte e cultura locale.

RASSEGNA APULIA FILM COMMISSION

L’evento prende il via con l’atteso “Palazzina Laf” di Michele Riondino, che inaugurerà le proiezioni il 10 luglio (ore 21.00) al Parco Città di Foggia. Questo film, già insignito di numerosi premi, rappresenta il debutto alla regia dell’affermato attore tarantino, promettendo una serata di emozioni e riflessioni sulla grande schermo. Ma le sorprese non finiscono qui. L’11 luglio (ore 20.30), a Castrignano dei Greci, sarà la volta de “Il Tempio dei Giganti” di Davide Barletti e Lorenzo Conte, un viaggio tra mito e realtà nel cuore della Puglia. E il 16 luglio (ore 21.00) a Mola di Bari, i riflettori si accenderanno su “Pino” di Walter Fasano, un dramma che riscalda il cuore e incanta lo spirito. Questi eventi non solo promuovono la cultura cinematografica ma rafforzano anche il legame tra la comunità locale e l’industria creativa regionale.

OBIETTIVI

Anna Maria Tosto, presidente della Fondazione Apulia Film Commission, sottolinea l’importanza di coinvolgere attivamente i Comuni pugliesi nella promozione e diffusione del cinema locale: «Se la Puglia, sul piano produttivo, si sta posizionando prepotentemente nel sistema cinematografico ed audiovisivo nazionale, si devono contestualmente assicurare su tutto il suo territorio anche occasioni di fruizione del cinema, ovunque e per chiunque».

Gli organizzatori invitano tutti gli amanti del cinema e i curiosi a partecipare numerosi, pronti a essere rapiti dalle storie e dagli scenari che solo la Puglia sa offrire. L’estate pugliese si trasforma così in un viaggio emozionante attraverso le visioni più affascinanti e stimolanti del cinema contemporaneo, rendendo ogni serata un’occasione per vivere l’arte sotto le stelle.